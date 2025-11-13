في معرض "بنان 2025".. "أم عزّان" تنسج حكاية التلي من الماضي إلى الحاضر

بدأت أم عزّان، وهي في الثامنة من عمرها، رحلتها مع التلي إلى جوار والدتها، تتابع خطوات العمل على "الكاجوجة" و**"الموسدة"** حتى أتقنتها. وتحتاج اليوم ما بين شهر وأربعين يومًا لإنجاز قطعة واحدة تُزيّن بها الأزياء الإماراتية التقليدية.