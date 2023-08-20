"الجدعان" و"الجلاجل" يشاركان في الاجتماع المشترك لوزراء المالية والصحة بمجموعة "العشرين"

شارك وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان ووزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، في الاجتماع المشترك لوزراء المالية والصحة لدول مجموعة العشرين تحت الرئاسة الهندية، الذي يستضيف وزراء الصحة في مدينة غانديناغار بولاية غوجارات الهندية حضوريا، ووزراء المالية عبر الاتصال المرئي.
وناقش الوزراء آخر التطورات والإجراءات في جهودهم لمعالجة مَواطن الضعف والمخاطر في الاستعداد والاستجابة للجوائح، وكذلك آليات التنسيق بين وزارات المالية والصحة، والتأكد من توفر السبل المتاحة لتعزيزها.
واستعرض الوزراء تقريرًا أوليًا حول تحديد الفجوات التمويلية المتعلقة بالاستجابة للجوائح ودور صندوق الجوائح الذي أنشئ بناءً على مقترح المملكة العربية السعودية خلال رئاستها لمجموعة العشرين في عام 2020م.
يُذكر أن هذه الاجتماعات بدأت في عام 2017م تحت الرئاسة الألمانية لمجموعة العشرين، وتهدف إلى تنسيق جهود وزارات الصحة والمالية لدى دول المجموعة، بالنظر للفجوات التمويلية والحاجة إلى معالجة التحديات التي تواجه الهيكل الصحي الدولي.