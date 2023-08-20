"الجدعان" و"الجلاجل" يشاركان في الاجتماع المشترك لوزراء المالية والصحة بمجموعة "العشرين"

يُذكر أن هذه الاجتماعات بدأت في عام 2017م تحت الرئاسة الألمانية لمجموعة العشرين، وتهدف إلى تنسيق جهود وزارات الصحة والمالية لدى دول المجموعة، بالنظر للفجوات التمويلية والحاجة إلى معالجة التحديات التي تواجه الهيكل الصحي الدولي.