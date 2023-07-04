"حجر وركن ومقام وماء".. وفد من حجاج الصين في زيارة لمعرض الحرمين

وأوضح الوكيل المساعد للشؤون الاستشارية الميدانية بـ"شؤون الحرمين" الدكتور إبراهيم بن عبدالمجيد البركاتي، أن البرنامج يأتي تحت عنوان "من الوصول إلى الحصول"، منوّهاً بما تبذله القيادة الرشيدة من جهودٍ في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، وأن ذلك يأتي انعكاساً للدور الرائد لبلادنا في خدمة حجاج بيت الله الحرام.