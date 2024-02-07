تكليف "البازعي" متحدثًا رسميًا لديوان المحاسبة

من جانبه، قدّم راكان البازعي الشكر والتقدير لرئيس الديوان العام للمحاسبة على ثقته ودعمه غير المحدود لكل ما من شأنه تعزيز وتطوير الجانب الإعلامي في الديوان بما يتفق مع أهدافه ورسالته، وفقاً لتوجيهات وتطلعات القيادة الرشيدة.