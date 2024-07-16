رئيس الوزراء المصري يستقبل سفير المملكة ويشدد على دعم الاستثمارات السعودية في مصر

استقبل رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم، بمقر الحكومة المصرية، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية صالح بن عيد الحصيني.
ورحب رئيس الوزراء المصري، بسفير خادم الحرمين الشريفين، مُتمنيًا له التوفيق في مهام عمله، منوهًا بعمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين، وتطلع مصر لمواصلة تعزيز التعاون الاستراتيجي القائم بينهما في مختلف المجالات.
وأكد "مدبولي"، الحرص الدائم على دعم الاستثمارات السعودية في مصر، ومتابعة ما تم الاتفاق عليه خلال الفترة الماضية، ومن ذلك متابعة ما يتعلق بمشروع الربط الكهربائي مع المملكة، والتعاون في تنفيذ العديد من المشروعات في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة.
من جانب آخر، أعرب سفير خادم الحرمين الشريفين عن تقديره للمشاعر الصادقة التي لمسها في الشقيقة مصر، مبينًا أن ذلك يجسد عمق وقوة العلاقات الوطيدة والأخوية التي تربط بين البلدين على المستويين الرسمي والشعبي.
وأكد الحصيني، أنه يتطلع للعمل على مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة ومصر على مختلف الصعد والوصول إلى آفاق أرحب، وذلك تنفيذًا لتوجيهات قيادتي البلدين.