رئيس الوزراء المصري يستقبل سفير المملكة ويشدد على دعم الاستثمارات السعودية في مصر

وأكد "مدبولي"، الحرص الدائم على دعم الاستثمارات السعودية في مصر، ومتابعة ما تم الاتفاق عليه خلال الفترة الماضية، ومن ذلك متابعة ما يتعلق بمشروع الربط الكهربائي مع المملكة، والتعاون في تنفيذ العديد من المشروعات في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة.