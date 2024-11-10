وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدّم خدماتها في 20 موقعاً حول المملكة

بدأت الوحدات المتنقلة بمنطقة مكة المكرّمة بتقديم خدماتها، اليوم، للرجال والنساء في مركز أم الدوم، وللرجال في مركز مستورة، وللنساء في مركز حجر لمدة أسبوع لكل منهم، وفي مركز قيا، ويوم الإثنين في مركز أبو راكة، فيما تقدم الخدمة يوم الأربعاء للرجال في مقر الخطوط السعودية بجدة، ويوم الخميس للنساء لمدة يوم لكل موقع.