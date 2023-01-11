مندوب المملكة لدى التعاون الإسلامي: السعودية تجدد دعمها الدائم لصمود الشعب الفلسطيني

وافتتح "السحيباني"، الذي ترأس الاجتماع، بحضور الأمين العام للمنظمة حسين إبراهيم طه، كلمة المملكة، بالإشارة إلى أن ما حصل قبل أيام في القدس الشريف من اقتحام لباحات المسجد الأقصى المبارك من المتطرفين الإسرائيليين أيًا كانت صفتهم لا يمكن أن يُرى في معزل عن الأحداث التي وقعت قبل عِقدين من الزمن حينما قام مسؤول إسرائيلي كبير بمثل ذلك، مما أدى إلى مقتل المئات من الأشقاء الفلسطينيين إثر تفجر الانتفاضة الفلسطينية الثانية.