أهالي "رهبان" بـ"قنا عسير" يشكون سوء خدمات الاتصالات: أوجدت فاقدًا تعليميًّا لدى أبنائنا

وأضافا: أوجد ضعف الشبكة فاقدًا كبيرًا في العملية التعليمية لأبنائنا الذين يُحالون معظم الأيام الدراسية إلى منصة مدرستي التي أصبحت جزءًا لا يتجزأ من العملية التعليمية، فضلاً عن تنفيذ الكثير من الخدمات الإلكترونية، المالية والعدلية والصحية.. وغيرها، التي باتت تعتمد اعتمادًا كليًّا على التقنية والاتصالات.