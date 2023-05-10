أهالي "رهبان" بـ"قنا عسير" يشكون سوء خدمات الاتصالات: أوجدت فاقدًا تعليميًّا لدى أبنائنا

اشتكى أهالي قرية رهبان بمركز قنا غرب عسير من ضعف شبكة الاتصالات؛ الأمر الذي انعكس على مختلف مناحي الحياة، خاصة فيما يتعلق بالمستوى الدراسي لأبنائهم وبناتهم في ظل تحويل جُل أوقات الدراسة إلى منصة مدرستي.
وتفصيلاً، قال كل من "عامر بن إبراهيم الصعدي" و"عبدالله بن علي الصعدي" من سكان القرية لـ"سبق": تقدمنا بشكاوى ومطالبات عدة لتحسين خدمة الاتصالات بقريتنا التي يعاني سكانها سوء الخدمة، لكن دون أي تفاعُل يُذكر من صناع القرار.
وأضافا: أوجد ضعف الشبكة فاقدًا كبيرًا في العملية التعليمية لأبنائنا الذين يُحالون معظم الأيام الدراسية إلى منصة مدرستي التي أصبحت جزءًا لا يتجزأ من العملية التعليمية، فضلاً عن تنفيذ الكثير من الخدمات الإلكترونية، المالية والعدلية والصحية.. وغيرها، التي باتت تعتمد اعتمادًا كليًّا على التقنية والاتصالات.
وأكدا أن الدولة -أيدها الله- حققت تقدمًا كبيرًا في تحويل الحياة والخدمات إلى إلكترونية تقنية، وطالبا المسؤولين بالالتفات إلى هذه القرية؛ لينعم أهاليها بما ينعم به غيرهم من سكان سعوديتنا العظمى.