الدرعية.. تدخل جراحي لتكميم معدة مريض يزن 230 كيلو

وأكّد الفريق الطبي المشرف على الحالة بمستشفى الدرعية، أن المريض يعاني سمنة مفرطة أدت إلى إصابته بمضاعفات ومشكلات صحية متعددة، منها ضعف الحركة وممارسة الحياة اليومية واضطرابات في النوم وصعوبة في التنفس بشكل طبيعي، وبعد إجراء الفحوصات السريرية الأولية والتحليل والأشعة وضعت خطة علاجية مكثفة تبدأ بالحمية والرياضة والعلاج السلوكي؛ لإنقاص الوزن المبدئي وتجهيز المريض بشكل جيد قبل البدء بعملية التكميم.