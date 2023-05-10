الدرعية.. تدخل جراحي لتكميم معدة مريض يزن 230 كيلو

نجح فريق طبي متخصّص في علاج وجراحة السمنة من إجراء تدخل جراحي لمريض يزن 230 كيلو جراماً في عملية استغرقت (30) دقيقة تكللت -ولله الحمد- بالنجاح.
وقالت "الصحة"، إن أطباء تجمع الرياض الصحي الثالث تمكنوا من وضع خطة علاجية عاجلة لمريض سمنة وإجراء عملية تكميم معدة لمريض يبلغ من العمر 22 سنة وكتلة جسمه تبلغ 85 كجم.
وأكّد الفريق الطبي المشرف على الحالة بمستشفى الدرعية، أن المريض يعاني سمنة مفرطة أدت إلى إصابته بمضاعفات ومشكلات صحية متعددة، منها ضعف الحركة وممارسة الحياة اليومية واضطرابات في النوم وصعوبة في التنفس بشكل طبيعي، وبعد إجراء الفحوصات السريرية الأولية والتحليل والأشعة وضعت خطة علاجية مكثفة تبدأ بالحمية والرياضة والعلاج السلوكي؛ لإنقاص الوزن المبدئي وتجهيز المريض بشكل جيد قبل البدء بعملية التكميم.
وبيّن الفريق المتخصّص بالحالة أنه ووفقاً للأصول العلاجية المعتمدة في التعامل مع حالات السمنة تمّ إجراء عملية التكميم ضمن المرحلة الثانية من الخطة العلاجية ليتم بعدها متابعة المريض ضمن الإجراءات العلاجية من خلال تنظيم برنامج خاص للمتابعة بعد العملية للاطمئنان على وضعه الصحي والوصول للنتائج المرجوة -بإذن الله-.