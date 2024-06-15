أجواء حارة إلى شديدة الحرارة.. "الأرصاد" تكشف عن طقس المشاعر المقدسة اليوم

كشف محلل الطقس بالمركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل، عن تفاصيل حالة الطقس بالمشاعر المقدسة خلال اليوم التاسع من ذي الحجة.
وأوضح "العقيل" أن الأجواء بمشعر عرفات تكون حارة إلى شديدة الحرارة؛ لافتًا إلى أن المركز أصدر إنذارًا باللون الأصفر يبدأ مع الحادية عشرة من صباح اليوم حول ارتفاع في درجات الحرارة والتي قد تصل العظمى منها ظهيرة اليوم في مشعر عرفات إلى 47 درجة مئوية.
وأكد "العقيل" أن من غير المستبعد أن تتكون السحب الركامية الرعدية على سلسلة جبال الطائف، مصحوبة برياح هابطة تؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار.
ومن المتوقع -وفق الأرصاد- أن تكون الأجواء غائمة جزئيًّا خاصة على الأجزاء الشرقية من المشاعر المقدسة، مع أجواء صحوة ومستقرة خلال ما تبقى من اليوم على مشعريْ مزدلفة ومنى.
وأشار "العقيل" إلى أن درجة الحرارة العظمى 47 على مشعر عرفات ونسبة الرطوبة 65%؛ فيما تصل إلى 46 درجة بمزدلفة ورطوبة 65%، ومثلها في مشعر منى.
أما عن ساعات غروب الشمس في يوم عرفة؛ فقد أكد "العقيل" أنها تغرب عند السابعة و4 دقائق وتشرق يوم الأحد عند الخامسة و38 دقيقة صباحًا.
وحذّر المركز ضيوف الرحمن من التعرض لأشعة الشمس المباشرة خاصة من الحادية عشر صباحًا حتى الثالثة عصرًا لتفادي الإجهاد الحراري، واتباع تعليمات وزارة الصحة.