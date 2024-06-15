أجواء حارة إلى شديدة الحرارة.. "الأرصاد" تكشف عن طقس المشاعر المقدسة اليوم

وأوضح "العقيل" أن الأجواء بمشعر عرفات تكون حارة إلى شديدة الحرارة؛ لافتًا إلى أن المركز أصدر إنذارًا باللون الأصفر يبدأ مع الحادية عشرة من صباح اليوم حول ارتفاع في درجات الحرارة والتي قد تصل العظمى منها ظهيرة اليوم في مشعر عرفات إلى 47 درجة مئوية.