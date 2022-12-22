لانا الصمادي: موسم حائل نجح في مسابقة الطهي

لم تتوقع "لانا الصمادي" أن تنتزع المركز الأول في مسابقة الطهي، وغمرتها الفرحة الكبرى فور إعلان الفائزين، بعد منافسة استمرت لأكثر من ساعتين، وقالت: "الفرحة كبيرة، ولم أصدق أنني انتزعت المركز الأول؛ بسبب المنافسة القوية بين المتسابقين؛ حيث أعتبر نفسي الأقل خبرة بينهم، وتعرضت للارتباك عدة مرات؛ لأنني بصراحة لم أعتد على مثل هذه الأجواء والحضور الجماهيري وكاميرات التصوير"، وتابعت: "حينما كنت أتعرض للربكة أثناء المنافسة أشاهد أولادي الذين كانوا يجلسون في مقاعد الجماهير، ويزداد حماسي من أجل تحقيق الانتصار.. وهذا سر الفوز والانتصار".