وزير الخارجية يبحث مع نظيره التركي العلاقات الثنائية ومستجدات القضايا الإقليمية والدولية

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، وزير خارجية جمهورية تركيا هاكان فيدان، وذلك على هامش اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية.