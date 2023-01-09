7 آلاف طلب في ساعة واحدة وتعطش للفعاليات.. نفاد تذاكر افتتاح "شتاء جازان 23"

يشهد الطلب على تذاكر حفل افتتاح شتاء جازان، إقبالًا غير مسبوق قارَبَ 7000 طلب، بعد ساعة واحدة من طرح تذاكر الحفل الذي سيُقام على مسرح مركز الأمير سلطان الحضاري بحضور أمير المنطقة.
وقالت اللجنة المنظمة: إن تذاكر الحفل نفدت في الساعة الأولى من طرحها، والبالغ عددها 7000 تذكرة.
وكثّفت اللجان العاملة بمهرجان شتاء جازان 23، استعداداتها لانطلاق المهرجان، الذي يقام هذا العام تحت شعار "أجمل وأدفأ"، بالتعاون مع مختلف الإدارات الحكومية والجهات المشاركة.
وأوضح رئيس لجان "شتاء جازان 23" المهندس يحيى غزواني، أن مواقع الفعاليات تشهد حاليًا وِرَش عمل متواصلة من قِبَل الشباب والفتيات المشاركين لإنهاء كل الترتيبات اللازمة لإطلاق المهرجان واستقبال الزوار؛ مشيرًا إلى أن لجان شتاء جازان أعدت فعاليات تُواكب تطلعات كافة فئات المجتمع من الأهالي والزوار، وتسعى لتعزيز مكانة منطقة جازان كواحدة من الوجهات السياحية البارزة على المستوى المحلي والإقليمي.
وأضاف "غزواني" أن المهرجان أتاح أمام فئات المجتمع المشاركة في البرامج الثقافية من خلال معرض "فنن" في نسخته الثانية والذي يضم أقسامًا في الفن التشكيلي والتصوير الفوتوغرافي والنحت والرسم الحر والخط العربي، بمشاركة 90 فنانًا؛ مشيرًا إلى المعارض الفنية وورش الرسم الحر التي تشهدها القرية التراثية وتحظى باهتمامات الزوار ومشاركتهم الفاعلة.