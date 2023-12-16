محافظ الأحساء يزور "دواجن الغدير" ويدشّن التوسعة الثالثة للمشروع

ومنذ أكثر من 48 عامًا، وتحديدًا في عام 1974م، أسس الشيخ ياسين الغدير -رحمه الله- مزرعته داخل الواحة، وانطلقت منها فكرة تأسيس مشروع إنتاج بيض المائدة؛ استجابةً للعوامل الاقتصادية، والتسهيلات القائمة من قِبل الجهات ذات العلاقة، ليُلبي المشروع في وقته احتياجات السوق. وفي عام 2008، تم نقل المشروع إلى خارج النطاق العمراني؛ لإنشاءِ مشروعٍ يمثل أعلى معايير الجودة العالمية؛ تماشيًا مع التطورات الاستهلاكية، والاقتصادية، والكثافة السكانية، وتحقيقًا للأمن الغذائي، والاستدامة البيئية، وما شجعهم على ذلك، الإقبالُ المتزايدُ على الإنتاج محليًا وخارجيًا، ليبدأ الإنتاج الفعلي للمشروع عام 2010، بطاقة تصل إلى 277 مليون بيضة سنويًا ، واستجابةً للكثير من الصناعات الغذائية، تمت توسعة المرحلة الثالثة من المشروع، ورفع مستوى الطاقة الإنتاجية الكاملة إلى (700 مليون بيضة سنويًا)، وبقدرة استيعابية لأكثر من (ثلاثة ملايين و500 ألف طائر)، فضلًا عن الاستفادة من إعادة تصنيع بيض المادة؛ سائلًا أو مبسترًا أو مجففًا طويل الأجل، من خلال عقد اتفاقيات مع الشركات ذات العلاقة، ليدخل خط الإنتاج مع أغلب الصناعات الغذائية المتنوعة.