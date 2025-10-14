"بر جدة" ومؤسسة حسن شربتلي يوقعان اتفاقية شراكة لتمكين أبناء الأسر في قطاع الضيافة

وقعت جمعية البر بجدة اتفاقية شراكة مجتمعية مع مؤسسة حسن عباس شربتلي لخدمة المجتمع لتدريب عدد من أبناء الأسر المستفيدة من خلال البرنامج التأهيلي للضيافة.
وقد وقَّع الاتفاقية كل من الرئيس التنفيذي للجمعية م. محي الدين حكمي، والمشرف العام على المؤسسة المستشار عبد اللطيف بن عبد الله النقلي.
تأتي الاتفاقية في إطار جهود الجمعية لتعزيز فرص التدريب المنتهي بالتوظيف وتطوير برامج نوعية تسهم في دعم وتمكين المستفيدين ضمن مبادرة (تمكين) لتدريب وتأهيل وتوظيف أبناء الأسر المستفيدة.
وبموجب الاتفاقية ستدعم مؤسسة حسن عباس شربتلي تكاليف تدريب عدد من أبناء الأسر المستفيدة في البرنامج التاهيلي للضيافة وفق المعايير المهنية المعتمدة، مع متابعة توظيف 80% منهم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
تعكس الاتفاقية حرص الطرفين على الاضطلاع بمسؤولياتهما المجتمعية، وترسيخ الشراكات البناءة، وتوظيف امكانياتهما بما يخدم المجتمع من خلال دعم البرامج التنموية التي تسهم في تأهيل الشباب وتمكينهم، بما يساهم في صناعة الأثر المجتمعي المستدام وتعزيز جودة الحياة وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
كما تجسد حرصهما على تعزيز التعاون بينهما وفق منظومة من العمل التكاملي الذي يعزز مفاهيم التكافل الاجتماعي ويحقق الأهداف المشتركة لهما، من خلال تلبية احتياجات هذه الفئات وتمكينها وتفعيل أدوارها في مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة.
يُذكر أن جمعية البر بجدة التي تأسست عام 1402هـ هي إحدى الجمعيات الرائدة في العمل الاجتماعي عبر برامجها ونشاطاتها التي تلامس حاجات الأسر والايتام ومرضى الفشل الكلوي، وهي تعمل برؤية تستهدف تحقيق الريادة في صناعة الأثر المجتمعي المستدام، عبر حزمة من المبادرات التنموية التي تحقق أهدافها المنطلقة من رؤيتها الريادية.