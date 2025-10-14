"بر جدة" ومؤسسة حسن شربتلي يوقعان اتفاقية شراكة لتمكين أبناء الأسر في قطاع الضيافة

يُذكر أن جمعية البر بجدة التي تأسست عام 1402هـ هي إحدى الجمعيات الرائدة في العمل الاجتماعي عبر برامجها ونشاطاتها التي تلامس حاجات الأسر والايتام ومرضى الفشل الكلوي، وهي تعمل برؤية تستهدف تحقيق الريادة في صناعة الأثر المجتمعي المستدام، عبر حزمة من المبادرات التنموية التي تحقق أهدافها المنطلقة من رؤيتها الريادية.