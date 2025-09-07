الأمير سعود بن نهار يطلق المؤتمر العالمي للسياحة العلاجية بالطائف

أطلق صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، محافظ الطائف، اليوم الأحد، أعمال المؤتمر العالمي للسياحة العلاجية، الذي تنظمه شركة آفاق للتعليم الطبي خلال الفترة من 7 إلى 8 سبتمبر 2025، وذلك بفندق إنتركونتيننتال الطائف، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين من داخل المملكة وخارجها.
واستُهلت أعمال المؤتمر بحفل خطابي بدأ بعرض مرئي حول مفهوم السياحة العلاجية، أعقبه كلمة لرئيس اللجنة العلمية للمؤتمر، الأستاذ الدكتور طلال بن عبدالله المالكي، استعرض فيها أهمية المؤتمر كمنصة تجمع الخبراء والمهنيين من مختلف دول العالم لتبادل التجارب والخبرات.
ثم ألقى رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للسياحة العلاجية، المستشار سلطان بن عبدالعزيز السعدون، كلمة أكد فيها أن المؤتمر يهدف إلى ترسيخ مكانة المملكة كوجهة رائدة تجمع بين الصحة والسياحة والاستشفاء، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة تنسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنويع الاقتصاد، وتحسين جودة الحياة، وفتح آفاق جديدة للاستثمار والشراكات الدولية.
وعلى هامش المؤتمر، شهد سمو محافظ الطائف توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين الجمعية وعدة جهات تشمل مستشفيات، مراكز طبية، فنادق، وجهات استثمارية، بهدف تطوير منظومة خدمات متكاملة تدعم قطاع السياحة العلاجية وتعزز فرص التعاون الإقليمي والدولي.
كما دشن سموه المعرض المصاحب للمؤتمر، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والصحية والقطاع الخاص، إلى جانب مشاركة مميزة للورد الطائفي ومشتقاته.
وانطلقت بعد ذلك الجلسات الحوارية والعلمية، بمشاركة أكثر من 16 متحدثًا ومختصًا في مجال السياحة العلاجية من داخل المملكة وخارجها، تناولوا خلالها أبرز الفرص والتحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي.