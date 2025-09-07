الأمير سعود بن نهار يطلق المؤتمر العالمي للسياحة العلاجية بالطائف

ثم ألقى رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للسياحة العلاجية، المستشار سلطان بن عبدالعزيز السعدون، كلمة أكد فيها أن المؤتمر يهدف إلى ترسيخ مكانة المملكة كوجهة رائدة تجمع بين الصحة والسياحة والاستشفاء، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة تنسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنويع الاقتصاد، وتحسين جودة الحياة، وفتح آفاق جديدة للاستثمار والشراكات الدولية.