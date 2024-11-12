"السفير الياباني" مودعاً: من كل قلبي أتمنى أن يتجدّد اللقاء أيتها السعودية الحبيبة

أعلن سفير اليابان لدى السعودية، فوميو إيواي؛ أن وقت رحيله عن منصبه بالمملكة قد حان، معبراً عن حبه الشديد للسعودية.
ويغادر السفير الياباني الرياض بعد قضائه أفضل فترة في حياته دبلوماسياً، وفق تصريحٍ سابقٍ له.
وفي لقائه مع "الإخبارية"، قال فوميو إيواي؛ إن السر وراء تعلقه بالمملكة هو طيبة الشعب السعودي، مستعيداً ذكرياته قبل عامين حين وفاة والدته، وكيف ساعدته الرسائل الكثيرة التي تلقاها من السعوديين في تخطي الأزمة.
وأضاف ملخصاً قصة حبه للسعودية، أنه زار جميع المناطق في المملكة، وفي الجوف شارك في رقصة "دحة"، مع المواطنين هناك.
ولفت إلى أن حلمه بعد التقاعد هو العودة إلى المملكة بمناسبة "أكسبو 2030" في رحلة مباشرة من طوكيو إلى الرياض.