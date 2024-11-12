"السفير الياباني" مودعاً: من كل قلبي أتمنى أن يتجدّد اللقاء أيتها السعودية الحبيبة

وفي لقائه مع "الإخبارية"، قال فوميو إيواي؛ إن السر وراء تعلقه بالمملكة هو طيبة الشعب السعودي، مستعيداً ذكرياته قبل عامين حين وفاة والدته، وكيف ساعدته الرسائل الكثيرة التي تلقاها من السعوديين في تخطي الأزمة.