بالفيديو: نيابة عن خادم الحرمين.. ولي العهد يتشرّف بغسل الكعبة المشرّفة

كما تشرَّف بغسل الكعبة المشرّفة مع سمو ولي العهد، الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف، والأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة، وعضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد، وعضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، وعضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، وعضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور بندر بن عبدالعزيز بليلة، وسدنة بيت الله الحرام.