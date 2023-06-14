أمين "آركو" يثمّن دور للمملكة في تخفيف المعاناة الإنسانية للشعب السوداني

وأضاف أن رئاسة المملكة هذا المؤتمر الإنساني الرفيع تأتي تأكيداً إلى وقوفها إلى جانب الشعب السوداني؛ وهذا ليس بجديد فقد سبق أن وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بتقديم مساعدات متنوعة بقيمة 100 مليون دولار أمريكي؛ وتنظيم حملة شعبية لتخفيف معاناة مواطني السودان؛ وهذه ليست المرة الأولى ولن تكون الأخيرة بكل تأكيد أن تكون مملكة الإنسانية في طليعة الدول الداعمة للمنكوبين والمحتاجين في السودان وفي كل مكان من العالم؛ وما إطلاقها لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية إلا دليل دامغ على اهتمامها، بتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية والإشراف على إيصالها لأي متضررٍ في أي دولة من دول العالم.