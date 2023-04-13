التقارب السعودي- السوري.. خطوة نحو حل المشكلات وتوحيد وترابط عربي

وتلوح انفراجة مُبشّرة بالخير، في تاريخ العلاقات الثنائية بين السعودية وسوريا، عقب زيارة وزير خارجية سوريا إلى المملكة، وهذه الزيارة لم تكن لتتم لولا ما توليه قيادة المملكة الرشيدة من حرص واهتمام، بكل ما من شأنه خدمة قضايا الدول العربية، وفي ضوء ما تشهده منطقة الشرق الأوسط من توجّه عام نحو التهدئة والسلام، وإيجاد حلول سياسية لأزمات المنطقة.