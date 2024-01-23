مدينة جدة وتفتيش القصيم مثالان.. "الذكاء الاصطناعي بالمملكة والعقار".. معادلة المستقبل

ورأى أنّ التقنية الناشئة والذكاء الاصطناعي تقلب موازين الطريقة التي ندير بها المدن، وأن هناك كثيراً من الإمكانات المستخدمة والأثر الأكبر يكمن في الاستفادة من التقنيات وتقليل الوقت في عملية التسويق حتى ننفذ هذه التقنيات الرقمية، مستشهدًا بالتفتيش الذكي في مدينة القصيم للكشف عن التلوث البصري حيث تمت تغطية 95% في وقت أقل مما كان عليه في السابق.