رئيس "كاكست": المملكة مُلتزمة بالتنوع الاقتصادي والاستدامة كأمر محوري في رؤية 2030

وفي مجال العدالة الاجتماعية أكّد التزام المملكة الراسخ بمبادئ العدالة الاجتماعية، والقضاء على الفقر، والحدّ من عدم المساواة، مستشهدًا بجهود المملكة في تمكين المرأة، من خلال حصولها عام 2020 على الجائزة العالمية لتمكين المرأة في مجال التقنية من الاتحاد الدولي للاتصالات، وفي عام 2022 صُنفت المملكة ضمن أفضل ثلاث دول تحسنت على مستوى العالم في سد الفجوة بين الجنسين من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي، مبينًا أن هذا الإنجاز أكسبنا المركز الأول وجائزة تمكين المرأة في قطاع التقنية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي. وشكلت مشاركة المرأة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات قفزة بوصولها إلى 35% عام 2023، متجاوزة دولًا في الاتحاد الأوروبي ومجموعة العشرين ووادي السيليكون.