"حسين طه" يشدِّد على المبادئ والقيم المشتركة بين "التعاون الإسلامي" و"الجامعة العربية"

وقال الأمين العام: "إن القضية الفلسطينية تُشكِّل القضية المركزية والجامعة لمنظومتَي العمل العربي والإسلامي المشترك؛ إذ تشهد استمرار انغلاق أفق الحل السياسي، وتصاعُد وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، وخصوصًا المسجد الأقصى المبارك؛ ما يهدد بتداعيات وخيمة، من شأنها أن تزيد من تدهور الأوضاع؛ ما يستدعي توحيد المواقف، وتعزيز الجهود على الساحة الدولية لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ودعم حقوقه المشروعة، بما فيها حقه في تجسيد سيادة دولته على حدود عام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية".