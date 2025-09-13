بيت الثقافة بحائل ينظم فعالية "المبرمج الصغير" للأطفال احتفاءً باليوم العالمي للمبرمجين

نظّم بيت الثقافة "مكتبة حائل العامة" اليوم السبت 13 سبتمبر 2025، من الساعة 2:00 إلى 4:00 مساءً، دورة قصيرة بعنوان "المبرمج الصغير"، ضمن فعاليات البيت للاحتفال باليوم العالمي للمبرمجين الذي يوافق اليوم.
وتُعد الفعالية تعليمية تفاعلية للأطفال، وتهدف إلى التعريف بعالم البرمجة بطريقة ممتعة ومبسطة، من خلال محتوى تعليمي وأنشطة جماعية.
وجاءت الفعالية برعاية استراتيجية من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وتنفيذ "فضاء أجا" لتقنية المعلومات.
وبدأت المدربة بشرح أهمية البرمجة للمشاركين من الأطفال الذين تراوحت أعمارهم بين 5 و12 سنة، موضحةً أنها تُعد أساس التكنولوجيا وتشغيل الأجهزة والتطبيقات، وتسهم في التطوير والابتكار، وتساعد على تحسين العمل اليومي في مختلف المجالات.
كما تطرقت المدربة إلى تعليم الأطفال المشاركين أساسيات البرمجة بطرق شيقة وجذابة، مما ساهم في تفاعلهم معها.