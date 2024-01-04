أمير القصيم يستقبل أريج الراجحي بمناسبة تكليفها مديرًا للأحوال المدنية بالمنطقة

وهنأ أمير المنطقة، "الراجحي" بمناسبة صدور القرار بتكليفها مديرًا عامًا للأحوال المدنية بالمنطقة، مشيدًا بالتحول الرقمي الذي تشهده إدارة الأحوال بالمنطقة، والدور الذي يقوم به منسوبو الأحوال المدنية بما يسهم في خدمة المواطنين وتسهيل إجراءاتهم وإنهاء معاملاتهم بكل يسر وسهولة، واختصار الوقت وتقليل الجهد، متمنيًا لهم كل التوفيق في أداء أعمالهم.