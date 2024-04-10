وزير الداخلية يهنّئ القيادة بمناسبة عيد الفطر المبارك

كما رفع الأميرُ عبدالعزيز بن سعود، أسمى آيات التهاني لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلًا الله، سبحانه وتعالى، أن يمدّ سموّه بالعون والتوفيق، وأن يديم على المملكة نعمةَ الأمن والاستقرار والازدهار، في ظلّ قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله.