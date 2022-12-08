إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين.. وصول التوأم السيامي النيجيري "حسانة وحسينة" إلى الرياض

وأكد المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، رئيس الفريق الطبي الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، أن هذه المبادرات تجسد إنسانية المملكة العربية السعودية التي بلغ مداها العالم أجمع، رافعًا الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على ما يوليانه من دعم واهتمام للبرنامج السعودي لفصل التوائم السيامية، وللعمل الإنساني بشكل عام، منوهًا بما تتمتع به المملكة من خبرات وإمكانات طبية متفوقة جعلتها في مقدمة دول العالم في مجال فصل التوائم السيامية.