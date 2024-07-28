"تعليم الرياض" يطلق حزمة من البرامج التوجيهية والتوعوية والتطويرية

أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض اليوم، حزمة من البرامج التوجيهية والتوعوية والتطويرية، التي تستهدف أولياء الأمور والطلاب والطالبات خلال فترة الإجازة الصيفية.
وتأتي هذه البرامج بهدف تعزيز دور الأسرة في تنمية مهارات أبنائهم الشخصية والاجتماعية، وإكساب الطلبة المعارف والمهارات اللازمة للتعامل مع متغيرات الحياة، إلى جانب تنمية مهارات التواصل الإيجابي ومهارات التعلم الذاتي واكتشاف المعرفة.
ويتضمن البرنامج عددًا من اللقاءات والدورات النوعية في مجال المهارات السلوكية والحياتية، والاتصال الفعال، والعمل التطوعي، والتفكير الإيجابي، والتعريف بالذات، ومهارات المستقبل، والمهارات الناعمة، إضافة إلى التعريف باختبارات القدرات والتحصيلي ونظام المسارات للمرحلة الثانوية.
ويقام البرنامج "عن بُعد" خلال الفترة المسائية على مدى 10 أيام من الساعة 4 إلى 6 مساءً؛ وذلك عبر برنامج webex؛ حيث يُمنَح فيه المشاركون من أولياء الأمور والطلبة شهادة حضور.