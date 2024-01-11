أمهر الفرسان وهايكنج الجبل وإبداع.. "فعاليات حراء الشتوية المجانية" أيقونة جاذبة

وشهدت فعاليات الحي إطلاق "هايكنج جبل حراء" عبر الطريق الجديد الممهد لصعود الجبل، وسبر أغوار أحد الشواهد العظيمة الخالدة منذ بزوغ فجر الإسلام؛ لما له من أثر كبير ومكانة تليدة في نفوس المسلمين من كافة أقطار العالم، ومعايشة الزوار الأجواء الإيمانية للحقبة الزمنية المتفردة التي رسم خطوطها العريضة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم على هذه الأرض المباركة، بالإضافة إلى تأمين الزوار بمستلزمات ومتطلبات السلامة، وكذلك توفير المشروبات والمياه الصحية للصعود مع الطريق المؤدي إلى قمة الجبل، إلى جانب التعريف بجوهر غار حراء والاعتزاز والتأمل فيه؛ لما يمثله من قيمة دينية في النفوس، ونشر ثقافة السير في طبيعة جبل حراء، والاستمتاع بما فيه من جمال رباني.