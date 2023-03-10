ولي العهد يؤدي صلاة الميت على الأميرة الجوهرة بنت عبدالعزيز ويشارك في مواراة جثمانها

كما أدى الصلاة مع ولي العهد، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين، وأبناء الفقيدة - رحمها الله - الأمير فهد بن خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن، والأمير سعود بن خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن، والأمير أحمد بن خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن.