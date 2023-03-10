ولي العهد يؤدي صلاة الميت على الأميرة الجوهرة بنت عبدالعزيز ويشارك في مواراة جثمانها

أدّى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، عقب صلاة الجمعة اليوم، في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض، صلاة الميت على صاحبة السمو الملكي الأميرة الجوهرة بنت عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمها الله -.
كما أدى الصلاة مع ولي العهد، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين، وأبناء الفقيدة - رحمها الله - الأمير فهد بن خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن، والأمير سعود بن خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن، والأمير أحمد بن خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن.
وقد شارك في مواراة الجثمان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وأصحاب السمو الأمراء أبناء الفقيدة.
كما شارك في المواراة أصحاب السمو الملكي الأمراء وعدد من المسؤولين وجمع من المواطنين، تغمد الله الفقيدة بواسع رحمته ورضوانه.