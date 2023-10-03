للعام الثاني على التوالي.. كتاب "السعودية المتغيرة" ضمن الأكثر مبيعاً في "كتاب الرياض"

قاد حضور أستاذ قسم التاريخ بجامعة ولاية تينيسي الأميركية، الدكتور شون فولي، أثناء وجوده في لندن خلال شهر أكتوبر 2012، حضور معرض لفنانين سعوديين حمل عنوان "لنجتمع معاً"، قاده إلى تغيير نظرته إلى المملكة، وعن ذلك يقول: "أحدث الذهاب إلى ذلك المعرض تغيراً جذرياً لكيفية فهمي للمملكة العربية السعودية، وقدم لي نظرة عامة لا تقدر بثمن عن المؤثرات القوية العديدة التي تساهم الآن بوتيرة متسارعة في التغيير الحاصل في تلك المملكة"، كما قاده الحضور إلى موضوع كتابه "السعودية المتغيرة الفن والثقافة والمجتمع في المملكة"، الذي صدر عن دار "لين رينر"، المتخصصة في مجال النشر الأكاديمي والأبحاث عام 2019، والذي ترجمته رئيسة قسم اللغة الإنجليزية والترجمة في الجامعة السعودية الإلكترونية الدكتورة نهى عبدالله العويضي، وصدر عن دار "أدب" للنشر والتوزيع عام 2022، ولايزال الكتاب منذ العام الماضي، ضمن الكتب الأكثر مبيعاً في جناح دار "أدب" في معرض الرياض للكتاب.