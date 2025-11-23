شركة أكسيونا تُنجز أعمال البناء والتشغيل لمحطة الشقيق 4 لتحلية المياه في المملكة العربية السعودية بتقنية التناضح العكسي

تُعد أكسيونا حالياً شريكاً رئيسياً في تطوير قطاع المياه في المملكة العربية السعودية، حيث تقوم ببناء وتشغيل عدة محطات لتحلية المياه، من بينها الخبر 1 و 2، والشقيق 3، والجبيل 3B، لترتفع بذلك القدرة الإجمالية للشركة في المملكة إلى أكثر من 2.3 مليون متر مكعب يومياً، وهو ما يكفي لتزويد أكثر من 9 ملايين شخص بالمياه الصالحة للشرب.