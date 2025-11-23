شركة أكسيونا تُنجز أعمال البناء والتشغيل لمحطة الشقيق 4 لتحلية المياه في المملكة العربية السعودية بتقنية التناضح العكسي

أعلنت شركة أكسيونا (ACCIONA) عن الانتهاء بنجاح من أعمال البناء والتشغيل لمحطة الشقيق 4 لتحلية المياه، الواقعة في جنوب غرب المملكة العربية السعودية.
وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمحطة 400 ألف متر مكعب من المياه يومياً، ما سيُسهم بشكل كبير في تعزيز إمدادات المياه في المنطقة وتوفير مصدر جديد للمياه الصالحة للشرب لأكثر من 3.5 مليون نسمة .تتميز المحطة بتقنية التحلية باستخدام التناضح العكسي (SWRO) المتطورة، والتي تم تصميمها لتحقيق أعلى كفاءة في استهلاك الطاقة وتقليل الأثر البيئي إلى أدنى حد ممكن.
وقد تم ترسية هذا المشروع في عام 2021 على تحالف أكسيونا RTCC من قبل المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة (SWCC)، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تلبية الطلب المتزايد على المياه في المملكة الناتج عن النمو السكاني والتحديات المناخية.
تُعد أكسيونا حالياً شريكاً رئيسياً في تطوير قطاع المياه في المملكة العربية السعودية، حيث تقوم ببناء وتشغيل عدة محطات لتحلية المياه، من بينها الخبر 1 و 2، والشقيق 3، والجبيل 3B، لترتفع بذلك القدرة الإجمالية للشركة في المملكة إلى أكثر من 2.3 مليون متر مكعب يومياً، وهو ما يكفي لتزويد أكثر من 9 ملايين شخص بالمياه الصالحة للشرب.
تُعد أكسيونا شركة عالمية رائدة في تقديم الحلول المستدامة القائمة على الطاقة المتجددة من أجل اقتصاد خالٍ من الكربون. وتشمل أنشطتها الطاقة المتجددة، ومعالجة وإدارة المياه، وأنظمة النقل المستدامة، والبنية التحتية المرنة وغيرها. وقد حققت الشركة الحياد الكربوني منذ عام 2016، وسجّلت مبيعات بلغت 19.19 مليار يورو في عام 2024، وتعمل في أكثر من 40 دولة حول العالم.