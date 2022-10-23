وزير الإعلام المكلّف يدعو إلى وضع خريطة طريق للنهوض بالعمل الإعلامي المشترك

ألقى وزير الإعلام المكلّف الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، كلمة في مستهل الدورة الثانية عشرة للمؤتمر الإسلامي لوزراء الإعلام في إسطنبول بتركيا، نقل فيها تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وتمنياتهما للدورة بالتوفيق والسداد.