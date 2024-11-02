انطلاق الاختبارات التحريرية لنهاية الفصل الدراسي الأول في جميع مدارس المملكة..غدًا

تنطلق غدًا الأحد، الاختبارات التحريرية لنهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 1446هـ في جميع مدارس البنين والبنات بمختلف مناطق ومحافظات المملكة، وذلك بعد استكمال الإدارات العامة للتعليم استعداداتها اللازمة لتنظيم اختبارات جميع المراحل الدراسية.
ويبدأ غدًا طلاب وطالبات المراحل الثانوية والمتوسطة، إضافة إلى طلاب المرحلة الابتدائية من الصف الثالث إلى السادس، أداء اختباراتهم التحريرية، والتي ستستمر حتى يوم الخميس القادم. وقد سبق للطلاب والطالبات أن أنهوا الأسبوع الماضي اختباراتهم العملية والشفهية، فيما حرصت إدارات التعليم على تجهيز قاعات الاختبار وتوفير بيئة ملائمة تضمن انسيابية الاختبارات.
وقد أعدت الإدارات التعليمية ترتيبات فنية وتنظيمية شاملة لضمان سير الاختبارات بانتظام وتوفير الأجواء الملائمة للطلاب والطالبات لتحقيق أفضل النتائج الأكاديمية.