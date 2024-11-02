انطلاق الاختبارات التحريرية لنهاية الفصل الدراسي الأول في جميع مدارس المملكة..غدًا

ويبدأ غدًا طلاب وطالبات المراحل الثانوية والمتوسطة، إضافة إلى طلاب المرحلة الابتدائية من الصف الثالث إلى السادس، أداء اختباراتهم التحريرية، والتي ستستمر حتى يوم الخميس القادم. وقد سبق للطلاب والطالبات أن أنهوا الأسبوع الماضي اختباراتهم العملية والشفهية، فيما حرصت إدارات التعليم على تجهيز قاعات الاختبار وتوفير بيئة ملائمة تضمن انسيابية الاختبارات.