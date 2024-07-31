طيران ناس يعلن عن نتائج نصفية قياسية للعام 2024 بنمو 47% في أعداد المسافرين إلى أكثر من7 مليون مسافر

وأضاف المهنا "لقد تسلمنا 6 طائرات جديدة منذ بداية 2024 مما عزز النمو في عملياتنا التوسعية وساهمت في توفير العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة للسعوديين والسعوديات، وفتحنا باب التقديم لدفعة جديدة لبرنامج طياري المستقبل الذي أسهم في توطين وظيفة مساعد الطيار في طيران ناس بنسبة 100%، ليكون البرنامج الأول من نوعه في الشرق الأوسط الذي يحقق أهداف التوطين، بالإضافة إلى برنامج مهندسي المستقبل الذي تم من خلاله قبول 22 سعودياً في دفعته الثانية مطلع العام الجاري، والذي يهدف بالمثل إلى توطين وظيفة هندسة وصيانة الطائرات". وختم المهنا بالقول "نفتخر بنجاحنا في الحفاظ على تصنيفنا باعتبارنا الطيران اﻻقتصادي الأفضل في الشرق الأوسط للعام السابع على التوالي، وكأفضل رابع طيران اقتصادي في العالم للمرة الثانية على التوالي ، وفقًا لمؤسسة سكاي تراكس."