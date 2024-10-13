تراحم تعزز التعاون مع وزارة الموارد البشرية لتقديم خدمات أفضل للسجناء والمفرج عنهم وأسرهم

تأتي هذه الزيارة ضمن جهود "تراحم" لتعزيز التكامل بين القطاعات المختلفة، بهدف تقديم أفضل الخدمات للسجناء والمفرج عنهم وأسرهم. وخلال الاجتماع، تمت مناقشة عدد من الموضوعات المشتركة وسبل التعاون لتحقيق أفضل استفادة للمستفيدين من خدمات اللجنة.