تراحم تعزز التعاون مع وزارة الموارد البشرية لتقديم خدمات أفضل للسجناء والمفرج عنهم وأسرهم

قام المدير التنفيذي للجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم" بمنطقة الرياض، المهندس سعيد بن ظافر الأحمري، يرافقه عبدالعزيز بن عبدالله القرني، بزيارة إلى فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالرياض.
وكان في استقبالهم مدير الفرع فواز بن سعيد المالكي.
تأتي هذه الزيارة ضمن جهود "تراحم" لتعزيز التكامل بين القطاعات المختلفة، بهدف تقديم أفضل الخدمات للسجناء والمفرج عنهم وأسرهم. وخلال الاجتماع، تمت مناقشة عدد من الموضوعات المشتركة وسبل التعاون لتحقيق أفضل استفادة للمستفيدين من خدمات اللجنة.