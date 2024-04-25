في 27 تخصّصًا.. جامعة الباحة تطرح وظائف أكاديمية شاغرة للكفاءات الوطنية

أعلنت جامعةُ الباحة عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الأكاديمية الشاغرة "تعيين بالتعاقد بدوام كامل" على درجة "معيد" بالكفاءات الوطنية المؤهلة علميًّا من الجنسين للعام الجامعي 1445هـ، في عدد من كليات الجامعة بمجموعة من التخصصات.

وأوضحت الجامعة أنه سيبدأ استقبال طلبات التقديم للوظائف المطروحة على بوابة التقديم اعتبارًا من يوم الأحد 19 شوال 1445هـ، ويستمرّ التقديم على مدى 5 أيام.

وأشارت إلى أنّ الوظائف المطلوبة في 8 كليات تحمل 27 تخصّصًا، في الشريعة والقانون والطب والصيدلة وطب الأسنان والتمريض والهندسة والحاسبات والمعلومات والأعمال.

ودعت الجامعة مَن تتوفّر لديهم المؤهلات العلمية والخبرات العملية المطلوبة في الشروط، إلى التقدم عبر منصة التقديم الإلكترونية بموقع الجامعة وتسجيل معلوماتهم الشخصية، وإرفاق صور من الوثائق المطلوبة.