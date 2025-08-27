نمو ملحوظ في براءات الاختراع والعلامات التجارية .. "الملكية الفكرية" تصدر التقرير الإحصائي للنصف الأول 2025م

وأظهر التقرير نموًا لافتًا في مختلف مجالات الملكية الفكرية، حيث بلغ عدد طلبات براءات الاختراع 4,928 طلبًا بزيادة نسبتها 23%، مع منح 1,885 وثيقة براءة اختراع. وفي مجال العلامات التجارية، تم إيداع 27,938 طلبًا بارتفاع 15%، مع تسجيل 18,784 علامة. أما التصاميم الصناعية، فقد بلغ عدد الطلبات 1,153 طلبًا بزيادة 26%، مع إصدار 729 شهادة تصميم. وفي مجال حق المؤلف، استقبلت الهيئة 1,847 طلب تسجيل اختياري للمصنفات، بارتفاع 52%، ومنحت 1,029 شهادة تسجيل.