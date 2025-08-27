نمو ملحوظ في براءات الاختراع والعلامات التجارية .. "الملكية الفكرية" تصدر التقرير الإحصائي للنصف الأول 2025م

أعلنت الهيئة السعودية للملكية الفكرية صدور التقرير الإحصائي لمعلومات الملكية الفكرية للنصف الأول من عام 2025م، الذي يهدف إلى تقديم نظرة شاملة لأبرز المؤشرات والإحصاءات المتعلقة بمجالات الملكية الفكرية في المملكة، وتوفير بيانات دقيقة وتحليلات تدعم صُنّاع القرار والباحثين والممارسين في فهم التوجهات الحالية.
وأظهر التقرير نموًا لافتًا في مختلف مجالات الملكية الفكرية، حيث بلغ عدد طلبات براءات الاختراع 4,928 طلبًا بزيادة نسبتها 23%، مع منح 1,885 وثيقة براءة اختراع. وفي مجال العلامات التجارية، تم إيداع 27,938 طلبًا بارتفاع 15%، مع تسجيل 18,784 علامة. أما التصاميم الصناعية، فقد بلغ عدد الطلبات 1,153 طلبًا بزيادة 26%، مع إصدار 729 شهادة تصميم. وفي مجال حق المؤلف، استقبلت الهيئة 1,847 طلب تسجيل اختياري للمصنفات، بارتفاع 52%، ومنحت 1,029 شهادة تسجيل.
ويؤكد التقرير أن هذا النمو المتواصل في مؤشرات الملكية الفكرية يعكس وعي المجتمع، أفرادًا ومؤسسات، بأهمية حماية حقوق الملكية الفكرية، كما يعزز دور المملكة مركزًا إقليميًا وعالميًا للإبداع وريادة الأعمال، في ظل بيئة تنظيمية محفزة تدعم الابتكار وتسهم في بناء اقتصاد معرفي متنوع ومستدام.