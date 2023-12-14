دراسة ماجستير: "81%" من الجمهور يتابعون برنامج "اللهم بك أصبحنا"

كشفت دراسة ماجستير على عينة من متابعي إذاعة القرآن الكريم، أن نسبة متابعي برنامج "اللهم بك أصبحنا" بلغت "81.9%" من الجمهور السعودي.
وتراوحت نسبة المتفاعلين مع برنامج "بك أصبحنا" ما بين "30,3" إلى "26,1%"، وهي "أتفاعل دائمًا"، أو "أتفاعل أحيانًا".
جاء ذلك في مناقشة رسالة ماجستير للطالبة في جامعة الملك فيصل بالأحساء الباحثة إسلام الخالدي، عن علاقة الجمهور السعودي بالبرامج الإذاعية التفاعلية دراسة على "برنامج اللهم بك أصبحنا في إذاعة القرآن الكريم".
ورصدت الدراسة أن التوقيت المفضّل للجمهور السعودي للتفاعل مع البرنامج كان أثناء البثّ المباشر له؛ إذ بلغت نسبته "74.8%"، تليها فترة قبل بداية الحلقة بنسبة "16.3%".
وكشفت عن أهمّ الموضوعات التي يحرص الجمهور السعودي على متابعتها والتفاعل معها عبر البرنامج، والتي جاءت بنسبة عالية، في المرتبة الأولى الموضوعات الدينية بـ"89.54%"، تليها في المرتبة الثانية الموضوعات التربوية بـ"85.25%".
وبفارق بسيط جدًّا حصلت الموضوعات الاجتماعية على نسبة "84.44%".
وأوضحت الدراسةُ أبرزَ وأهم الأسباب التي تميّز برنامج "بك أصبحنا"، وعلاقته بالجمهور؛ وهي أن "لغة البرنامج بسيطة وواضحة وغير معقدة"، بنسبة "99.05%"، وهي نسبة عالية جدًّا.
وبفارق بسيط جاء "أسلوب المذيعين ممتع وشيق"، بنسبة "98.42%"، يليه سبب "لأن البرنامج يستضيف قامات علمية متمكّنة في شتى مجالات الحياة"، بنسبة "94.68%".
وتوصي الدراسة القائمين على برنامج "بك أصبحنا" بضرورة إجراء استفتاءات واستطلاعات دورية للجمهور؛ لمنحهم الفرصة لتقديم مقترحاتهم.
كما أوصت بقياس تفاعل الجمهور بدقّة مع كل حلقة باستخدام أدوات التحليل العلمية؛ لمعرفة أعداد المتفاعلين مع كل حلقة، ومعرفة رغباتهم وتطلعاتهم.