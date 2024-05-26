"ارتجاع المريء".. مرضٌ مزمن وأعراضه الحرقان وألم الصدر والحموضة ومضاعفاته قد تصل للسرطان

وقال: يلاحظ استمرار الأعراض لدى قرابة 10 إلى 40% من المرضى بعد استخدام أدوية الحموضة دون تحسن، أو تحسن جزئي فقط، ومن أهم أسباب عدم الاستجابة: عدم تناول دواء الحموضة بانتظام وبالطريقة الصحيحة؛ أي 30- 60 دقيقة قبل تناول الإفطار وليس مع الأكل أو بعده، ولكن بعض أدوية الحموضة لا تتأثر بالأكل؛ لذلك تُعد بديلًا مناسبًا للأشخاص الذين لا يستطيعون أخذ الدواء قبل وجبة الإفطار أو لا يتناولون وجبة الإفطار.