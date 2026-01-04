شاهد .. إنفوجرافيك يشرح خصائص بنزين 91 و95 و98 للمستهلكين

نشرت وقود السعودية، الحساب الرسمي للجنة التنفيذية الدائمة لمراكز الخدمة ومحطات الوقود في المملكة العربية السعودية، توضيحًا معلوماتيًا يستعرض أبرز الفروقات بين أنواع البنزين المتاحة حاليًا في السوق المحلي، مع تسليط الضوء على خصائص بنزين 98، وذلك عبر إنفوجرافيك توعوي يستهدف مساعدة المستهلكين على اختيار النوع الأنسب لمركباتهم.
وبيّن المحتوى أن بنزين 91 يُعد الخيار المناسب للمحركات التي تعمل بضغط منخفض إلى متوسط، ويتميز بتوازن جيد بين الأداء وتكاليف التشغيل، ما يجعله ملائمًا لشريحة واسعة من المركبات.
في المقابل، أوضح أن بنزين 95 مخصص للمحركات ذات الضغط المتوسط إلى المرتفع، بما في ذلك بعض المركبات المزودة بأنظمة تعزيز ضغط متوسطة، حيث يوفر كفاءة أعلى مقارنة ببنزين 91.
أما بنزين 98، فأشارت وقود السعودية إلى أنه موجّه للمحركات عالية الأداء التي تعمل بضغط داخلي مرتفع، مثل بعض السيارات الرياضية أو الفاخرة، ويتطلب رقم أوكتان أعلى لتجنب ظاهرة الاحتراق الذاتي، بما ينعكس على سلاسة التشغيل وحماية المحرك عند الاستخدام الصحيح.
وأكدت الجهة في طرحها التوعوي أنه لا يوجد نوع بنزين يُعد الأفضل على الإطلاق لجميع المركبات، مشددة على أهمية الرجوع إلى توصيات الشركة المصنعة للمركبة لاختيار نوع الوقود المناسب، بما يضمن الأداء الأمثل ويحد من الأعطال ويُحسن كفاءة الاستهلاك.