شاهد .. إنفوجرافيك يشرح خصائص بنزين 91 و95 و98 للمستهلكين

نشرت وقود السعودية، الحساب الرسمي للجنة التنفيذية الدائمة لمراكز الخدمة ومحطات الوقود في المملكة العربية السعودية، توضيحًا معلوماتيًا يستعرض أبرز الفروقات بين أنواع البنزين المتاحة حاليًا في السوق المحلي، مع تسليط الضوء على خصائص بنزين 98، وذلك عبر إنفوجرافيك توعوي يستهدف مساعدة المستهلكين على اختيار النوع الأنسب لمركباتهم.