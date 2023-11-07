"لازوردي" للمجوهرات تحقق نموًا في أرباحها الصافية بنسبة 167.4% خلال الربع الثالث 2023م

وأضاف: نسعى دائمًا لتوليد مصادر دخل جديدة ومتنوعة، سواءً من خلال القنوات الرقمية التي تحقق نموًا متسارعًا، أو من خلال التوسع في افتتاح متاجر جديدة، وإطلاق منتجات عصرية تقدم قيمة كبيرة للمستهلكين وتوفر لنا هوامش ربح قوية. موضحًا أن الشركة تسعى إلى التوسع في خط المجوهرات العصرية "مس إل" والعلامة التجارية العالمية "توس" ودعمها بأحدث التصميمات التي تلبي متطلبات المرأة العصرية نظرًا للإقبال الكبير عليهما. كما ستعمل الشركة على توسيع نطاق أعمال التجارة الإلكترونية سريعة النمو من خلال المزيد من الاستثمارات في التكنولوجيا والبنية التحتية والأنظمة.