"الأراضي البيضاء" توضح خطوات إضافة تفويض عن "المنشأة - الفرد"

كشف الحساب الرسمي لنظام رسوم الأراضي البيضاء، عن خطوات إضافة تفويض عن المنشأة - الفرد، من خلال إدارة التفاويض.
وأوضحت الأراضي البيضاء أن إدارة التفاويض خدمة تُمكِّن من إضافة تفاويض جديدة أو الاطلاع على التفاويض القديمة وإزالتها.
وتشمل الخدمة "تفويض نفسي عن الغير" من خلال الضغط على أيقونة "إضافة تفويض"، ويتم اختيار "تفويض عن فرد أو منشأة".
وتابعت: عند اختيار تفويض عن فرد سيظهر رقم الهوية موجود في خانة "رقم هوية المفوض"، ويجب إدخال رقم الوكالة، ثم ستظهر معلومات الشخص بحسب الربط مع النفاذ الوطني الموحد.
وأضافت أن الحالة الثانية هي عند الاختيار عن منشأة يتم إضافة رقم السجل التجاري أو الرقم الوطني الموحد للمنشأة.
وأكدت أنه في حالة "تفويض الغير عني"، يتم الضغط على أيقونة إضافة وكيل، ليظهر رقم الهوية في خانة "رقم هوية المفوض"، ثم إدخال رقم الوكالة، لتظهر معلومات الشخص بحسب الربط مع النفاذ الوطني الموحد.