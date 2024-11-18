"الأراضي البيضاء" توضح خطوات إضافة تفويض عن "المنشأة - الفرد"

وأكدت أنه في حالة "تفويض الغير عني"، يتم الضغط على أيقونة إضافة وكيل، ليظهر رقم الهوية في خانة "رقم هوية المفوض"، ثم إدخال رقم الوكالة، لتظهر معلومات الشخص بحسب الربط مع النفاذ الوطني الموحد.