"دمج بلديات مكة الفرعية" وتحويلها إلى 4 مراكز خدمات بلدية

أصدر أمين العاصمة المقدسة مساعد بن عبدالعزيز الداود، قرارًا يقضي بدمج وكالة الخدمات ووكالة البلديات في الأمانة، تحت مسمى وكالة الخدمات البلدية، وتحويل البلديات الفرعية وعددها 12 بلدية فرعية إلى 4 مراكز خدمات بلدية.