"دمج بلديات مكة الفرعية" وتحويلها إلى 4 مراكز خدمات بلدية

أصدر أمين العاصمة المقدسة مساعد بن عبدالعزيز الداود، قرارًا يقضي بدمج وكالة الخدمات ووكالة البلديات في الأمانة، تحت مسمى وكالة الخدمات البلدية، وتحويل البلديات الفرعية وعددها 12 بلدية فرعية إلى 4 مراكز خدمات بلدية.
وجاء في القرار، إنشاء 4 مراكز خدمات بلدية (شمال، وشرق، وجنوب، وغرب)، إلى جانب الإبقاء على البلديات المرتبطة في محافظة الجموم وعسفان ومدركة.
وتم استحداث وكالة بمسمى وكالة الحج والعمرة، ويندرج تحتها الإدارة العامة لدعم أعمال الحج والعمرة، والإدارة العامة للمنطقة المركزية، والإدارة العامة للمشاعر المقدسة، وإدارة العلاقات والشراكات الاستراتيجية.