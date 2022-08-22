6 آلاف مستفيد من جناح "منشآت" بالمعرض السعودي الدولي للتسويق الإلكتروني والتجارة الإلكترونية

وقدّمت "منشآت" ورشَ عمل متخصصة ركّزت على مناقشة أبرز الفرص المتاحة في ممارسة التجارة الإلكترونية، وطرح أهم التحديات وطرق معالجتها؛ فيما عرضت تعريفًا عن منصة "مزايا" التي صُممت بهدف تقديم خدمات متنوعة بأسعار منافسة ومدعومة جزئيًّا أو كليًّا، تسهم في نمو المنشآت واستقرارها، ودعم نجاح أعمالها، ورفع جودة الخدمات المقدمة لها؛ وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص.