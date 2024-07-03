"نشرة الاستثمار": انخفاض معدل البطالة بين السعوديين إلى 7.6%

وأشارت الوزارة إلى أنّ معدّل مشاركة السعوديين في القوى العاملة بلغ نحو "51.4%"، في حين بلغ معدل المشتغلين من السكان في سن العمل السعوديين نحو 47.5%، بينما بلغ معدل المشاركة في القوى العاملة للسكان نحو 66%، ومعدل البطالة الإجمالي نحو 3.5%.