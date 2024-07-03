"نشرة الاستثمار": انخفاض معدل البطالة بين السعوديين إلى 7.6%

أكّدت وزارة الاستثمار أن معدل البطالة بين السعوديين انخفض إلى 7.6% في الربع الأول لعام 2024م، ليقترب بذلك من تحقيق مستهدف رؤية السعودية 2030 والبالغ 7.0%.
وكشفت الوزارة خلال نشرتها الشهرية التي تستعرض خلالها أبرز المؤشرات الاقتصادية والاستثمارية والتطورات في مختلف القطاعات للاقتصاد السعودي تبعًا لأحدث الإحصائيات المنشورة من الجهات ذات العلاقة، وتتضمّن بيانات عالية الدورية "ربعية/ شهرية"، ورسومات بيانية تساعد في تحديد اتجاه وأداء الاقتصاد بشكل عام.
وأشارت الوزارة إلى أنّ معدّل مشاركة السعوديين في القوى العاملة بلغ نحو "51.4%"، في حين بلغ معدل المشتغلين من السكان في سن العمل السعوديين نحو 47.5%، بينما بلغ معدل المشاركة في القوى العاملة للسكان نحو 66%، ومعدل البطالة الإجمالي نحو 3.5%.
ودعت الوزارة لمزيد من التفاصيل تصفح النشرة الشهرية الصادرة عنها عبر الرابط