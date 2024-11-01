للعام الثاني توالياً.. مجموعة روشن الشريك المؤسّس لمعرض "سيتي سكيب العالمي 2"

وقال الرئيس التنفيذي المكلّف لمجموعة "روشن" الدكتور خالد جوهر: يُعَدُّ معرض سيتي سكيب العالمي، الحدث العقاري الأبرز في المملكة والمنطقة، ونعرض مشاريعنا المتميزة في جميع أنحاء المملكة، وبصفتنا المطوّر العقاري الرائد متعدّد الأصول، فإننا نمثل دافعاً للتحوُّل في المملكة، ونلتزم بدعم أهداف رؤية 2030 من خلال بناء وطنٍ طموحٍ نلبي فيه الطلب المتنامي على الإسكان، ونسهم في الارتقاء بجودة الحياة، وطرح مزيدٍ من الفرص الاقتصادية للقطاع الخاص؛ متطلعين لاستقبال الزوّار في الجناح؛ للاطلاع على أحدث المستجدات في مشاريعنا التي تتمحور حول الإنسان.