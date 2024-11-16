6 ملايين زائر لـ"موسم الرياض" بعد أسبوع من إعلان تجاوزه 4 ملايين

أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA)، المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، تحقيق موسم الرياض 2024 إنجازًا جديدًا بوصول عدد زواره إلى 6 ملايين، وذلك بعد أسبوع فقط من إعلان تجاوُز العدد 4 ملايين زائر.
ويأتي هذا الإنجاز نتيجة الإقبال الكبير الذي شهدته الفعاليات والمناطق الترفيهية خلال إجازة نهاية الفصل الدراسي الأول؛ ما يعكس النجاح المستمر للموسم في استقطاب الجمهور المحلي والدولي.
وتشمل المناطق التي جذبت هذا الإقبال الكبير "ذا ڤينيو" المنطقة الجديدة التي تقع بجوار منطقة "المملكة أرينا"، إضافة إلى "بوليفارد سيتي"، و"بوليفارد وورلد"، و"حديقة الحيوانات"، و"حديقة السويدي" التي شهدت حضورًا مميزًا خلال الفترة الماضية.
كما انضمت "وندرجاردن" مؤخرًا إلى المناطق المفتوحة، واستقطبت أعدادًا كبيرة من الزوار منذ افتتاحها قبل أسبوع.
ويؤكد هذا الرقم القياسي الجديد المكانة العالمية التي حققها موسم الرياض كوجهة ترفيهية رائدة؛ بفضل ما يقدمه من فعاليات متنوعة، تشمل منافسات الملاكمة، والمصارعة، والتنس، والحفلات، والمطاعم، والحدائق، والتجارب الترفيهية الفريدة في المناطق الجديدة؛ ما يوفر للزوار تجربة استثنائية لا مثيل لها.