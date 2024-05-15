شاهد.. متطوعون يشاركون في حملة "طمس العبارات والرسوم العشوائية" بأحياء وسط الطائف

وسعت الأمانة من خلال هذه الجهود المتواصلة، إلى الحفاظ على المظهر العام للمدينة، والتوعية للحد من الكتابات العشوائية على الجدران والأسوار ضمن مبادرات معالجة التشوه البصري؛ بما يتوافق مع أهداف إيجاد حراك فاعل يشترك فيه الجميع للوصول للتنمية الشاملة، ويعزز انتماء المواطنين لمجتمعهم ووطنهم، بالتماشي مع برنامج تحسين المشهد الحضري للمدينة، وتوسيع المشاركة التطوعية من خلال استقطاب المتطوعين كأصدقاء للعمل البلدي، وتحقيق توجه الإدارة العامة لتنمية القطاع الثالث والمشاركة المجتمعية بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بتنمية المجتمع، من خلال إتاحة الفرصة للمشاركة الفعالة لكل الشرائح والأطياف بالمجتمع.