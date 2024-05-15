شاهد.. متطوعون يشاركون في حملة "طمس العبارات والرسوم العشوائية" بأحياء وسط الطائف

نفّذت إدارة المشاركة المجتمعية بأمانة الطائف، مبادرة لإزالة التشوهات البصرية التي تركتها الكتابات والرسوم العشوائية على الجدران في أحياء وسط المدينة، ضمن الأعمال الهادفة إلى معالجة عناصر التشوه البصري في المواقع ذات الأولوية؛ باعتبارها محاور لها تأثير على المشهد الحضري للمدينة.
وفي بيان أوردته الأمانة لـ"سبق"، شارك متطوعون ومتطوعات، والقطاع غير الربحي، في أعمال طلاء الجدران لطمس العبارات والرسومات المشوهة والعشوائية؛ بدعم من الإدارة العامة للتشغيل والصيانة.
وسعت الأمانة من خلال هذه الجهود المتواصلة، إلى الحفاظ على المظهر العام للمدينة، والتوعية للحد من الكتابات العشوائية على الجدران والأسوار ضمن مبادرات معالجة التشوه البصري؛ بما يتوافق مع أهداف إيجاد حراك فاعل يشترك فيه الجميع للوصول للتنمية الشاملة، ويعزز انتماء المواطنين لمجتمعهم ووطنهم، بالتماشي مع برنامج تحسين المشهد الحضري للمدينة، وتوسيع المشاركة التطوعية من خلال استقطاب المتطوعين كأصدقاء للعمل البلدي، وتحقيق توجه الإدارة العامة لتنمية القطاع الثالث والمشاركة المجتمعية بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بتنمية المجتمع، من خلال إتاحة الفرصة للمشاركة الفعالة لكل الشرائح والأطياف بالمجتمع.
وتتواكب هذه الجهود مع تواصل أعمال إزالة المخلفات والأنقاض في المواقع السكنية، وصيانة كل الطرق والشوارع باستبدال أعمدة الإنارة وإصلاح حفر الشوارع والأرصفة المتهالكة، مع مواصلة رصد مظاهر التشوه البصري في الشوارع وداخل الأحياء السكنية؛ لتسهيل معالجتها والارتقاء بالمظهر العام للمدينة، كما تترافق الجهود البلدية بأعمال أنسنة المدن من خلال تشجير وتأهيل الممرات والمضامير وتسويرها بشكل جمالي وبهوية متنوعة، ورفع مستوى جودة الحياة بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030.
ونوّهت الأمانة بجهود شركائها في تنفيذ مبادراتها المجتمعية ويمثلون الجهات الحكومية والأهلية والخيرية والمتطوعين والمتطوعات من جميع شرائح المجتمع، والتي كان لها أكبر الأثر في تشكيل الوعي الإيجابي تجاه العمل التطوعي، وفتح المسارات أمام الجميع ليصبحوا شركاء فاعلين في العمل التنموي والتطويري للأمانة.