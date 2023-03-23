بالصور.. مفتي المملكة يستقبل المهنئين بدخول شهر رمضان المبارك

استقبل مفتي عام المملكة، رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء، الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، في مكتبه بالرئاسة اليوم الخميس، الأول من شهر رمضان المبارك، منسوبي الرئاسة ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام والموظفين المهنئين له بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك .
وأعرب آل الشيخ عن بالغ شكره وتقديره لهم على ما أبدوه من مشاعر طيبة، داعيًا الله جل جلاله أن يعيد علينا هذه المناسبة السعيدة والوطن ينعم بالرخاء والطمأنينة في ظل قيادته الحكيمة .
وحثّ الموظفين على الجد والاجتهاد ومواصلة العمل ومراقبة الله في السر والعلن.
بدورهم قدم منسوبو الرئاسة خلال حفل الاستقبال الذي نظمته إدارة العلاقات العامة والإعلام التهاني لسماحة المفتي، سائلين الله العلي القدير أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال وأن يعيده باليمن والخير والبركات.
حضر الاستقبال النائب للشؤون التنفيذية الشيخ فهد بن عبدالعزيز العواد