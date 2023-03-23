بالصور.. مفتي المملكة يستقبل المهنئين بدخول شهر رمضان المبارك

استقبل مفتي عام المملكة، رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء، الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، في مكتبه بالرئاسة اليوم الخميس، الأول من شهر رمضان المبارك، منسوبي الرئاسة ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام والموظفين المهنئين له بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك .